Урус-Мартановский р-н, , 19:29 — REGNUM

В Чечне почти полностью восстановлено электроснабжение в пострадавших от стихии населенных пунктах Урус-Мартановского района. Устраняются локальные повреждения сетей на местах, сообщил около 19:00 31 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Газ Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По его словам, жителям района также дали газ. Восстановлено газоснабжение и в шести населенных пунктах Ачхой-Мартановского района и энергоснабжение в пяти селах. Без света пока остается село Янди.

В Ачхой-Мартановском районе специалисты приступили к ремонтным работам на газовых линиях по отдельным адресам домовладений. Водоснабжение в районах также возобновлено.

При этом, по словам Кадырова, увеличилось количество пострадавших жилых домов. Комиссия продолжает устанавливать масштабы ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 июля на два района Чечни обрушился ураган. Пострадало более 300 домовладений.