Магас, , 19:06 — REGNUM

Две первые группы паломников из Ингушетии отправились в хадж. Одна из них вылетела из аэропорта «Магас» в Королевство Саудовская Аравия 30 июля, вторая сегодня, 31 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта.

В каждой группе по 175 человек. Проводить их для совершения паломничества по святым местам пришли представители миннаца Ингушетии, администрации главы и правительства РИ. По словам председателя комитета по хаджу Ахмеда Теркакиева, еще три рейса с паломниками отправятся самолетами авиакомпании Utair по маршруту «Магас — Джидда» сегодня вечером, а также 1 августа утром и вечером.

Как отметил Теркакиев, квота на 1400 мест, выделенная на республику, освоена полностью.

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