Ханты-Мансийск, , 19:01 — REGNUM

В Югре в 2019 году наблюдается спад обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. На 29 июля в регионе зарегистрировано 3 386 случаев присасывания вредоносного насекомого, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

Наиболее высокая обращаемость населения по поводу нападения клещей отмечается в городах Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Нефтеюганске.

Наибольшему риску встречи с клещами жители Югры подвергаются при посещении леса, где зарегистрировано 32,9% всех нападений, и на дачных участках — 27,5%.

С начала пробуждения клещей в ХМАО подтверждён диагноз вирусного клещевого энцефалита у трёх больных, в том числе у ребёнка двух лет. Все случаи завозные из Тюменской области. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита. Диагноз иксодового клещевого боррелиоза подтверждён у четырёх больных, в том числе у одного ребёнка. Два человека подцепили заразных клещей в Сургутском и Нижневартовском районе, остальные привезли клещей из Курганской области и Башкирии.

Сотрудники Роспотребнадзора акцентируют внимание на то, что все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита.

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