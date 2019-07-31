Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM

Генерального директора крупной строительной компании «Норманн Холдинг» Владимира Смирнова, задержанного по подозрению в хищении денег при возведении жилых комплексов в Петербурге, отправили в СИЗО. Такое решение принял Выборгский районный суд города из-за «общественного резонанса».

Смирнову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ранее дольщики ЖК «На Заречной» и «Три апельсина», которые возводила компания «Норманн», объявили голодовку.

Следствие полагает, что Смирнов с другими топ-менеджерами компании еще до июня 2014 года придумал план, как похитить у дольщиков ЖК «На Заречной» их деньги.

С 2015 по 2017 годы Смирнов и его сообщники обманом привлекли к своей схеме 774 дольщика, заключив с ними договоры на общую сумму в 1 млрд 489 млн 102 тыс. рублей, на само строительство же Смирнов потратил лишь 80 млн рублей, утверждают следователи.

Уголовное дело возбудили еще 9 февраля 2019 года, но денег так и не нашли.

«За это время следствие не смогло установить нахождение похищенного имущества — денежных средств участников долевого строительства ЖК «На Заречной». Свое ходатайство об избрании Смирнову меры пресечения в виде заключения под стражу оно мотивировало, в том числе, социальным напряжением в обществе и большим общественным резонансом. Необходимо отметить, что статьи 97 и 108 УПК РФ, регламентирующие избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, не содержат ни намека на указанные основания», — отметили в судебной пресс-службе Петербурга.

Тем не менее, сторона защиты в свою очередь не смогла представить суду документы о возможности избрания домашнего ареста, хотя именно его и просила. Теперь Смирнов останется в СИЗО, по меньшей мере, до 28 сентября.

Добавим, ранее в отношении Смирнова уже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, но на других объектах — в соседней Ленинградской области, но тогда бизнесмену удалось избежать ареста.

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