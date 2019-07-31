Казань, , 18:57 — REGNUM

Минэкологии Татарии ищет источник сброса в протоку Булак в Вахитовском районе Казани, также на месте произведены заборы воды. В ведомстве отметили, что результаты будут готовы через 5−7 дней.

В ходе исследований выяснится, существует ли превышение в воде ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ. В случае установления виновника сбросов, он будет привлечен к административной ответственности по статьям о нарушении правил охраны водных объектов и по статье об использовании объекта с нарушениями, сообщает «Вечерняя Казань».

ИА REGNUM напоминает, ранее житель Казани снял видеоролик и выложил его в социальных сетях. Видео сопровождается рассказом о том, что подобный сброс мужчина наблюдает в течение двух лет. По его словам, минэкология, когда приезжает на это место, стока не замечает.