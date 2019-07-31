Грозный, , 18:54 — REGNUM

В Чечне к началу учебного года откроют двери для учащихся три новые школы. За парты в новых учебных учреждениях сядут почти 800 школьников, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Класс (cc) Сергей Алексеев

Одна из школ — на улице 8 марта в городе Грозном — будет сдана уже в августе. Еще две школы будут, рассчитанные на 220 и 360 учащихся, откроют к 1 сентября в селении Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в 2019 году запланировано сдать в эксплуатацию восемь школ. Для полного покрытия потребности в ученических местах республике требуется 19 школ. Проблема будет решена до 2021 года.

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