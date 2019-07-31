Москва, , 18:49 — REGNUM

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) запустила на своем сайте интерактивный раздел, где собрана вся информация о средствах фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сегодня, 31 июля, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её словам, данная карта создана с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации.

Кроме того, разработчики различных навигационных приложений смогут руководствоваться данной информацией в своей деятельности.

Стоит отметить, что раздел пока находится в стадии наполнения, и все камеры в него ещё не занесены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года на заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения, президент России Владимир Путин обратил внимание, что в деле установок автоматических комплексов видеофиксации нарушений ПДД произошла подмена понятий.

«Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — сказал тогда Путин.