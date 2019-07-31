Махачкала, , 18:49 — REGNUM

Начальник отдела организации надзора и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Дагестану стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что подозреваемая, не имея на то полномочий, подписала ряд документов. Среди них распоряжение о проведении плановой выездной проверки в одном из оздоровительных центров и заключения о соответствии деятельности ряда общественных организаций санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Кроме того, начальник указанного отдела также незаконно подписала постановления о привлечении ряда должностных лиц коммерческих организаций к административной ответственности в виде предупреждений и штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 июля, в рамках расследования данного уголовного дела силовики провели обыски и выемку документов в дагестанском управлении Роспотребнадзора.

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