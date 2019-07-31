Катав-Ивановск, Челябинская область, , 18:16 — REGNUM

В Катав-Ивановске под суд отдана владелица батута, который опрокинулся в августе 2018 года. Уже утверждено обвинительное заключение по этому громкому делу, сообщили журналистам в пресс-службе челябинской облпрокуратуры.

Батут перевернулся из-за сильного порыва ветра. В этот момент на нём находились четверо детей. Две девочки трёх и четырёх лет получили травмы.

При проверке выяснилось, что батут не был надлежаще закреплён.

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