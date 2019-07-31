Великий Новгород, , 18:12 — REGNUM

Новгородская областная научная библиотека объявила акцию по сбору книг пострадавшим от наводнения библиотекам Иркутской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

По данным министерства, от разрушительного наводнения в Иркутской области пострадали девять муниципальных библиотек. В пяти библиотеках книжный фонд сильно пострадал, а в одной — уничтожен полностью.

Книги собирают в холле Новгородской областной библиотеки, расположенной в Кремле.

«Акция продлится до 5 августа. Все собранные книги будут доставлены в Иркутскую областную универсальную научную библиотеку им. И. И. Молчанова-Сибирского для дальнейшего распределения нуждающимся библиотекам», — сообщили в министерстве культуры Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Подтопленными оказались более 10 тыс. домов, в которых проживает около 38 тыс. человек. В результате бедствия 25 человек погибли, ещё не менее восьми пропали без вести.