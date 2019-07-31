Псков, , 17:58 — REGNUM

Псковское областное отделение КПРФ сегодня, 31 июля, выступило с заявлением, в котором выразило возмущение поведением городских властей, которые, по мнению псковских коммунистов, намерены снести памятни Владимиру Ленину при реконструкции одноимённой площади в центре Пскова.

Заявление Псковского областного отделения КПРФ «В Пскове памятник вождю революции подвергается нападкам постоянно. Все бывшие губернаторы и подхалимствующие чиновники первым своим долгом считали объявить о планах реконструкции площади имени В.И. Ленина. Только всеобщий протест жителей Псковщины помог предотвратить вандализм. Не изменилась позиция нынешней власти в отношении В.И. Ленина и сегодня».

Как отмечается в заявлении, 25 июля глава городской администрации Пскова Александр Братчиков заявил о существовании планов реконструкции площади Ленина и судьбе памятника Владимиру Ленину, который в псковском обкоме КПРФ называют «главным памятником города».

«Самое мерзкое в этой истории то, что городская администрация занимает двуличную позицию. С одной стороны якобы радеет об историческом облике города, пытается благоустроить древний Псков, с другой — протащить всё-таки планы сноса памятника В.И. Ленину. Деньги, оказывается, в городе есть. При этом никого не волнует, что их могут обвинить в вандализме ». Заявление Псковского областного отделения КПРФ ».

Псковские коммунисты в тексте заявления выразили решительный протест «против «подковёрных» игр городских властей» и заявили о готовности «сделать всё, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным!»

Отметим, что реконструкция площади Ленина в Пскове действительно обсуждалась 25 июля в Пскове на круглом столе на тему «Город, комфортный для жизни».

«В своем нынешнем виде она устарела, рушится бордюрный камень. Хотелось бы видеть там фонтан, скамейки, необходима доступная среда», — отметил Александр Братчиков. При этом глава городской администрации сообщил, что строительство подземного пешеходного перехода на площади не планируется: поток пешеходов на площади не слишком велик, а перед строительством необходимы дорогостоящие археологические раскопки. Вопрос с памятником Ленину Братчиков назвал непростым: по его словам, «часть людей будет за то, чтобы его не было — скорее всего, это будет молодежь, а другая часть будет против того, чтобы памятник снесли в рамках реконструкции площади».