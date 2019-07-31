Псков, 31 июля 2019, 17:58 — REGNUM
Псковское областное отделение КПРФ сегодня, 31 июля, выступило с заявлением, в котором выразило возмущение поведением городских властей, которые, по мнению псковских коммунистов, намерены снести памятни Владимиру Ленину при реконструкции одноимённой площади в центре Пскова.
Как отмечается в заявлении, 25 июля глава городской администрации Пскова Александр Братчиков заявил о существовании планов реконструкции площади Ленина и судьбе памятника Владимиру Ленину, который в псковском обкоме КПРФ называют «главным памятником города».
Псковские коммунисты в тексте заявления выразили решительный протест «против «подковёрных» игр городских властей» и заявили о готовности «сделать всё, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным!»
Отметим, что реконструкция площади Ленина в Пскове действительно обсуждалась 25 июля в Пскове на круглом столе на тему «Город, комфортный для жизни».
«В своем нынешнем виде она устарела, рушится бордюрный камень. Хотелось бы видеть там фонтан, скамейки, необходима доступная среда», — отметил Александр Братчиков. При этом глава городской администрации сообщил, что строительство подземного пешеходного перехода на площади не планируется: поток пешеходов на площади не слишком велик, а перед строительством необходимы дорогостоящие археологические раскопки. Вопрос с памятником Ленину Братчиков назвал непростым: по его словам, «часть людей будет за то, чтобы его не было — скорее всего, это будет молодежь, а другая часть будет против того, чтобы памятник снесли в рамках реконструкции площади».
Современный вид площади Ленина в Пскове сформировался после Великой Отечественной войны. Памятник Владимиру Ленину был установлен здесь в 1960 году. Модель бронзовой статуи Ленина выполнена скульптором Г. Е. Араповым, а проект постамента разработал архитектор П. С. Бутенко.