Москва, , 17:56 — REGNUM

Погода в Московском регионе в первые дни августа будет прохладной, дождливой и ветреной. Об этом 31 июля сообщила «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По её словам, в столице вплоть до понедельника, 5 августа, будет облачно с прояснениями, местами будут идти небольшие дожди. При этом температура будет находиться ниже климатической нормы.

Согласно прогнозу, в предстоящую ночь в Москве ожидается +7…+9 градусов, а днём 1 августа воздух прогреется до +15…+17 градусов.

В течение пятницы и субботы, 2−3 августа, погода будет неизменной: в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +16…+19 градусов, по ночам ожидается +9-+11 градусов.

В ночь на воскресенье, 4 августа, похолодает до +6…+11 градусов, а днём температура воздуха не поднимется выше +13…+18 градусов.

1 августа в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду, а в последующие дни будет дуть умеренный северо-западный ветер скоростью 5−10 метров в секунду.

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