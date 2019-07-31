Вашингтон, , 17:28 — REGNUM

Занятия в государственных школах в Алабаме были отложены во второй раз из-за продолжающихся проблем, вызванных проникновением в компьютеры вредоносных программ, 31 июля сообщает ASSOCIATED PRESS.

Администрация школы округа Хьюстон говорит, что ученики теперь не вернутся в класс до 12 августа, то есть занятия начнутся на 11 дней позже, чем должны были.

Чиновники от образования не могут сказать, какому виду атаки подверглись школы Юго-Восточной Алабамы, но телефоны и компьютеры не работают.

Они также не сообщили, проник ли вирус в зарплатную ведомость или в место хранения личной информации об учениках. Ashford High School сообщила на своей странице в Facebook, что сотрудники школы не могут просматривать информацию о своей зарплате в интернете, поэтому ведомости приходится распечатывать.

Школьный Совет сказал, что к решению проблемы подключились правоохранительные органы, а сетевые инженеры пытаются перезапустить технику.