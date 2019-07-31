Самара, , 17:09 — REGNUM

С начала сезона по итогам исследования 4 533 экземпляров клещей, снятых с людей в Самарской области, в 179 или 3,9% обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Об этом говорится в материалах регионального управления Роспотребнадзора.

Бореллиями были заражены 128 из 4 407 экземпляров, что составляет около 2,9%. За неделю с 22 по 29 июля на территории региона зарегистрирован один случай заболевания иксодовым боррелиозом, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а так же моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

До настоящего момента акарицидная обработка проведена на площади 3,196 тыс. гектаров, что составляет около 98% от плана. Из них около 885 гектаров составляют территории летних оздоровительных лагерей. В Самаре обработаны территории общей площадью 215 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов страны наблюдается повышенная активность клещей. В то же время в главном управлении Роспотребнадзора уверены, что показатели заболеваемости и присасывания клещей соответствуют средним многолетним значениям.