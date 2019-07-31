Лос-Анджелес, США, 31 июля 2019, 16:57 — REGNUM
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо посоветовал интернет-пользователям обратить внимание на лесные пожары в России. Он опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети Instagram 30 июля.
Пост был проиллюстрирован видеороликом из репортажа британского издания The Guardian. Актер упомянул о проблемах пожаров в Сибири, на Аляске и в Гренландии. Он обратил внимание на то, что из-за возгораний в атмосферу попадает огромное количество углекислого газа.
В комментариях пользователи массово благодарят Ди Каприо за внимание, проявленное к проблеме.
Ранее российский артист Максим Галкин раскритиковал реакции пользователей социальных сетей на проблему лесных пожаров в Сибири.
Читайте также: Максим Галкин: в крови у нас нет заботы о родном крае
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума намерена менять законы из-за лесных пожаров в Сибири