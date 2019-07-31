Лос-Анджелес, США, , 16:57 — REGNUM

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо посоветовал интернет-пользователям обратить внимание на лесные пожары в России. Он опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети Instagram 30 июля.

Пост был проиллюстрирован видеороликом из репортажа британского издания The Guardian. Актер упомянул о проблемах пожаров в Сибири, на Аляске и в Гренландии. Он обратил внимание на то, что из-за возгораний в атмосферу попадает огромное количество углекислого газа.

Леонардо Ди Каприо «Северный полярный круг страдает от беспрецедентного количества пожаров. Это новый признак климатического кризиса. Пламя захватывает Гренландию, Сибирь и Аляску, производит потоки дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары производят столько СО2 за месяц, сколько вся Швеция за год».

В комментариях пользователи массово благодарят Ди Каприо за внимание, проявленное к проблеме.

Ранее российский артист Максим Галкин раскритиковал реакции пользователей социальных сетей на проблему лесных пожаров в Сибири.

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