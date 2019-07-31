Севастополь, , 16:20 — REGNUM

Реконструкция Исторического бульвара в Севастополе не будет завершена в срок до 2020 года. Об этом 31 июля на совещании по развитию музеев города-героя сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Срок, скорее всего, не будет соблюден. Но мы постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы сдвижка была минимальной», — заявил глава российского Минкульта.

По его мнению, проблема не носит критического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Исторического бульвара в Севастополе включает в себя реставрацию всех памятников, которые там находятся, восстановление орудийных батарей левого и правого фасов 4-го бастиона, музеефикацию подземно-минной галереи, обустройство площадок для исторических реконструкций и ряд других работ. Стоимость работ составляет около 500 млн рублей.

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