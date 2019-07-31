Екатеринбург, 31 июля 2019, 16:21 — REGNUM
Свердловской области достанется федеральный транш на строительство школы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Федеральные власти выделят 460 млн рублей на строительство двух школ в Свердловской области и Якутии.
Премьер выразил надежду, что учебные учреждения будут сданы уже в 2019 году.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о возможном пятикратном росте дефицита школьных мест. Разрастания «школьного коллапса» можно избежать щедрыми инвестициями в 30−40 млрд рублей, уверен градоначальник
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