Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM

Свердловской области достанется федеральный транш на строительство школы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Федеральные власти выделят 460 млн рублей на строительство двух школ в Свердловской области и Якутии.

Премьер выразил надежду, что учебные учреждения будут сданы уже в 2019 году.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о возможном пятикратном росте дефицита школьных мест. Разрастания «школьного коллапса» можно избежать щедрыми инвестициями в 30−40 млрд рублей, уверен градоначальник

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