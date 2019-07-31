Махачкала, , 16:04 — REGNUM

Обыски и выемку документов провели силовики в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. Спецмероприятия связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении начальника одного из отделов ведомства, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 31 июля источник в одном из силовых структур республики.

Сотрудники ФСБ (cc) Андрей Стенин

В пресс-службе управления информацию об обысках не подтвердили, но и не опровергли. Собеседник корреспондента ИА REGNUM заявил, что коллектив работает в штатном режиме, а руководитель ведомства Элеонора Омариева в настоящее время находится в отпуске.

С официальным заявлением по данному факту правоохранительные органы Дагестана пока не выступили.