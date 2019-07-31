Цхинвал, , 15:38 — REGNUM

В Южной Осетии создано государственное бюджетное учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных Цхинвальского района». Штат станции был набран из сотрудников службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Южной Осетии «Югоссельхознадзор», сообщает ИА «Рес».

Как отметил руководитель «Югоссельхознадзора» Алан Маргиев, создание ГУПа «обусловлено приведением деятельности госучреждений в области ветеринарии в соответствие с действующим на территории республики законодательством».

Ранее в Южной Осетии была создана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, задача которой — объединить согласовать и деятельность всех служб и ведомств, а также оперативно реагировать на возникновение заразных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.