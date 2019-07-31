Лос-Анджелес, США, , 15:30 — REGNUM

Наоми Кэмпбелл в интервью журналистам рассказала о том, что она столкнулась с проявлением расизма во Франции во время Каннского кинофестиваля. Об этом 31 июля сообщила газета The Guardian.

Наоми Кэмпбелл (cc) Georges Biard

Модель сказала, что когда она, имея на руках приглашение, попыталась попасть в один из французских отелей вместе со своей чернокожей подругой, ей запретили это делать под предлогом того, что он переполнен. При этом сотрудник пропускал других людей. Модель назвала этот инцидент «отвратительным». При этом она отказалась сообщить название отеля.

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Наоми Кэмпбелл — британская супермодель, она стала известной после того, как в 1986 году впервые появилась на обложке журнала Elle. В 1991 году журнал People назвал её одной из красивейших женщин мира.

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