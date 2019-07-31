Нью-Дели, , 16:49 — REGNUM

Количество осадков, выпавших за неделю муссонных дождей в Индии к среде, 31 июля, оказалось выше среднего значения во второй раз с начала сезона, 1 июня, что облегчает работу фермерам по посадке летних культур, 31 июля сообщает DailyMail.

Муссонные дожди чрезвычайно важны для производства сельскохозяйственной продукции и экономического роста, поскольку около 55% пахотных земель Индии орошаются дождевой водой, а доля сельского хозяйства составляет около 15% экономики в $2.5 триллиона, третьей по величине экономики в Азии.

По данным метеорологического департамента Индии (IMD), в Индии выпало на 42% больше осадков в течение недели к 31 июля, чем в среднем, в тот же период того же месяца за 50 лет метеонаблюдений.

В целом в Индии выпало на 9% меньше осадков, чем по среднему значению, в первой половине сезона муссонных дождей, длящегося с июня по сентябрь.