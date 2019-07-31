Киев, 31 июля 2019, 15:19 — REGNUM
Православная церковь Украины пытается юридическими методами уничтожить УПЦ Киевского патриархата, одновременно пытаясь отобрать название и воздействуя на УПЦ КП административными мерами, отметил в среду, 31 июля, шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, комментируя заявления министерства культуры Украины.
Как сообщалось ранее, в ведомстве заявили, что УПЦ КП прекратила свою деятельность в декабре 2018 года на основании решений собственного поместного собора. Ранее киевский суд возбудил дело по иску главы УПЦ КП Филарета к министерству культуры, Филарет требовал отменить приказ об утрате силы устава УПЦ КП. В министерстве же настаивают на своей правоте.