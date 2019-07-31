Киев, , 15:19 — REGNUM

Православная церковь Украины пытается юридическими методами уничтожить УПЦ Киевского патриархата, одновременно пытаясь отобрать название и воздействуя на УПЦ КП административными мерами, отметил в среду, 31 июля, шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, комментируя заявления министерства культуры Украины.

Патриарх Филарет Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в ведомстве заявили, что УПЦ КП прекратила свою деятельность в декабре 2018 года на основании решений собственного поместного собора. Ранее киевский суд возбудил дело по иску главы УПЦ КП Филарета к министерству культуры, Филарет требовал отменить приказ об утрате силы устава УПЦ КП. В министерстве же настаивают на своей правоте.

«Первое, что привлекает внимание — это подмена названия церкви, которое стали допускать в Православной церкви Украины. На своем собственном официальном сайте они иногда называют себя просто ПЦУ, а иногда указывают и «Украинская православная церковь».

Это — попытка отбить у Филарета ту часть национально-ориентированных граждан, которые считают, что украинская церковь пока так и не получила настоящего томоса об автокефалии.

В рамках кампании по отбору названия идут и административные атаки вроде нынешней. Это попытка юридическими способами уничтожить УПЦ. Но сбрасывать Филарета со счетов не следует», — отметил Станислав Стремидловский.