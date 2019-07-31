Иркутск, , 15:11 — REGNUM

Историю про разбрасываемую в воду гуманитарную помощь, которая была направлена жителям Иркутской области, пострадавшим от сильного наводнения, губернатор региона Сергей Левченко объяснил «трудностями перевода».

Сергей Левченко Irkobl.ru

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Глава области в интервью РБК отметил, что подобных случаев зафиксировано не было. Это показало проведённое расследование. По словам губернатора, гуманитарной помощи было собрано гораздо больше, чем требуется.

«Люди приходили выбирать вещи для себя, но оставался огромный объем гуманитарной помощи, в первую очередь неразобранной одежды и обуви», — отметил Левченко.

Он добавил, что часть гуманитарной помощи находилась в палатках на улице и попала под обильные дожди.

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«Вот дождь и замочил большое количество одежды, часть которой, может быть, несвоевременно убирали с улиц», — заявил Левченко. Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают порядка 38 тысяч человек. 25 человек погибли, ещё не менее восьми пропали без вести.

Президент РФ Владимир Путин дважды посещал регион и проводил совещания по ликвидации последствий наводнения. В ходе одного из них глава государства заявил, что оценивает работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области как неудовлетворительную.

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