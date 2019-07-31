Душанбе, , 15:06 — REGNUM

Председатель комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Гавхар Шарофзода заявила о необходимости налаживания работы по совершенствованию и изучению государственного языка в министерствах и ведомствах республики, сообщает 31 июля агентство «Ховар».

"Если у кого-то из сотрудников министерств и ведомств возникают проблемы при изучении таджикского языка, они могут обращаться в наш комитет», — отметила Шарофзода.

По её словам, комитет планирует издать каталог географических названий Таджикистана, который будет содержать топонимы в соответствии с нормами таджикского языка. Глава комитета добавила, что это позволит установить единообразие в наименованиях географии.

Напомним, в июне 2019 года в Душанбе состоялась научная конференция на тему «Состояние государственного языка в деятельности средств массовой информации страны», участники которой рассмотрели распространенные ошибки представителей СМИ.

Читайте также: В Таджикистане образование на русском языке получают только 4,4% учащихся