Аддис-Абеба, , 15:13 — REGNUM

По данным миграционного агентства ООН, по меньшей мере 15 выходцев из Эфиопии погибли в море от голода и обезвоживания. Об этом 31 июля сообщается на сайте агентства.

В сообщении говорится, что беженцы пытались проникнуть на территорию Йемена, однако моторная лодка, на которой они перемещались, сломалась. Мигранты около недели дрейфовали без провизии.

Некоторым людям, находившимся на борту судна, удалось достигнуть Йемена, часть из них погибли, не успев получить своевременную медицинскую помощь.

Напомним, несмотря на то, что в Йемене долгое время продолжается внутренний конфликт, многие беженцы из стран Африканского рога пытаются добраться до страны, чтобы затем проникнуть на территорию стран Персидского залива.

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