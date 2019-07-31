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Онкологическое образование размером 17 сантиметров удалили у беременной пациентки онкоурологи Сеченовского университета, сообщает 31 июля пресс-служба вуза.

Новообразование левой почки было обнаружено при плановом обследовании 39-летней пациентки на 16-й неделе беременности. Женщине было предложено прерывание беременности с последующим удалением опухоли, однако она с таким решением не согласилась и обратилась в Институт урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.

Несмотря на то, что риск потерять плод оставался, специалистам удалось успешно провести операцию и сохранить жизнь женщины и ее ребенка.

«Удаление злокачественной опухоли такого размера с сохранением беременности — редкий случай в российской врачебной практике. Откладывать операцию мы не могли, ведь тогда под угрозу встала бы жизнь не только ребенка, но и самой пациентки. Мы предложили оптимальный вариант и успешно его реализовали», — отмечает заведующий онкологическим урологическим отделением профессор Евгений Шпоть.

Отмечается, что послеоперационный период протекал без осложнений, как и беременность. Уже через неделю после хирургического вмешательства пациентка была выписана домой. На сегодняшний день женщина родила здоровую девочку весом 3896 г и ростом 55 см.

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