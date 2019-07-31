Сухум, , 14:41 — REGNUM

По ряду зарубежных направлений для отдыха стоимость туров для жителей РФ в этом году существенно снизилась. В том числе теперь можно дешевле отдохнуть и в Абхазии. Об этом сообщает ИА «АпсныПресс» со ссылкой на высказывание председателя Комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой.

Сухум. Абхазия (cc) Gluuuum

Как отметила Сутормина, наряду с другими курортами зарубежья, цены на путевки снизила и Абхазия — сейчас отдых на ее курортах в течение 7 дней стоит от 21 тысячи рублей на двоих, на 11 ночей — от 34 тысяч рублей.