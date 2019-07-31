Вашингтон, , 14:39 — REGNUM

Студия High Voltage Software и издатель GameMill Entertainment в октябре 2019 года выпустят видеоигру по фильмам серии «Добро пожаловать в Зомбиленд». Об этом 30 июля сообщил портал Den of Geek US.

https://twitter.com/ComicBook_Movie/status/1156301220723585024

Создатели игры описывают её как «смешной и забавный шутер» (шутер — игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) для геймпадов, в который одновременно могут играть четыре человека. Сюжет игры развернется после событий первого фильма, поклонники будут управлять знакомыми персонажами: Коламбусом, Таллаасси, Литл-Рок и Вичитой (Кристой). Пока неизвестно, будет ли в игре присутствовать Билл Мюррей.

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Напомним, премьера фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» состоится в России 24 октября 2019 года. Снял её режиссер Рубен Флейшер, который работал над созданием оригинального фильма 2009 года.

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