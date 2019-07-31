Москва, , 14:37 — REGNUM

В Сахаровском центре в Москве завершилась церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой — старшим, сообщает 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Проститься с журналистом пришла семья, близкие родственники, друзья, а также коллеги и почитатели его творчества.

«Он научил меня чувствовать фальшь, не подавать руки подлецам, большое счастье иметь такой камертон с самого детства», — сказал на церемонии прощания сын журналиста Владимир Кара-Мурза — младший.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Владимир Кара-Мурза — старший скончался 28 июля в возрасте 59 лет. Он будет похоронен на Даниловском кладбище рядом со своим отцом.

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