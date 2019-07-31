Чебоксары, , 15:20 — REGNUM

В Чебоксарах новорождённого назвали в честь персонажа популярной видеоигры Mortal Combat. Об этом сообщает региональный портал «proГород» со ссылкой на пресс-службу городской администрации 31 июля.

30 июля 2019 года в отделении ЗАГС Московского района Чебоксар была зарегистрирована новорожденная девочка с именем Китана. Ребенок родился 26 июля. Ее назвали в честь героини Китаны из серии видеоигр Mortal Kombat.

Китана в Mortal Combat выступает на стороне сил добра и владеет боевой техникой кунг-фу. Она впервые появилась в видеоигре Mortal Kombat II и стала постоянным персонажем франшизы.

Mortal Kombat — серия компьютерных игр в жанре «файтинг» (в таких проектах игроки взаимодействуют, постоянно сражаясь друг с другом). Впервые была выпущена в 1992 году. Сейчас готовится экранизация видеоигры — фильм «Смертельная битва».

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