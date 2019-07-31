Ханчжоу, Китай, , 14:32 — REGNUM

Столица провинции Чжэцзян на востоке Китая город Ханчжоу планирует к 1 апреля 2020 года завершить перевод бумажных медицинских документов в цифру, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Электронные медицинские записи будут впервые представлены в 11 госпиталях города уже начиная с августа 2019 года. Переход на цифру коснется более 6 тыс. медицинских заведений по всему городу и коснется пациентов, участвующих в национальной программе страхования здоровья.

В отличие от бумажных версий, электронные записи будут содержать полную историю госпитализаций и медицинского лечения, отметил директор муниципального бюро страхования Ши Ляньчжун.

Новые меры призваны улучшить эффективность сферы здравоохранения и медицинского страхования города, отметил Ши, добавив, что технология распознавания лиц также будет применяться в будущем в медицинской сфере города.