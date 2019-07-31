Рим, 31 июля 2019, 14:25 — REGNUM
Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Риме 10 человек за содействие нелегальной миграции, передает информагентство ANSA в среду, 31 июля.
По версии следствия, злоумышленники занимались подделкой документов и договоров аренды жилья с целью получения или продления разрешений на пребывание в Италии.
Злоумышленники, большинство из которых являются гражданами Бангладеш, искали клиентов среди своих земляков, отметили в правоохранительных органах.
Стоимость получение фальсифицированного документа в одном из муниципалитетов варьировалась от 50 до 100 евро.