Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM

Сотрудники дорожной полиции Санкт-Петербурга задержали водителя автомобиля BMW, который совершил массовое ДТП на Невском проспекте утром 31 июля. Мужчина заявил, что испугался последствий и потому скрылся с места ДТП. Он будет привлечен к административной ответственности и лишен права управления автомобилем.

Виновником аварии, в которой пострадала женщина — водитель другого автомобиля, оказался мужчина 1981 года рождения. Задержали его в Петроградском районе Петербурга.

Он привлекается к ответственности за оставление места ДТП и за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен.

«Материалы будут направлены в суд для принятия решения о лишении права управления», — подчеркнули в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В распространенном дорожной полицией видеосюжете задержанный мужчина объясняет своё поведение испугом после ДТП, высказывает раскаяние и готовность отвечать по закону.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в 08:10 мск у дома 37/52 по Невскому проспекту. Водитель BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Ford Kuga, Mercedes-Benz, Citroen и Opel Corsa. После столкновения BMW опрокинулся на бок. Водитель автомобиля Ford, женщина 1983 года рождения, госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

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