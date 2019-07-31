Уфа, , 13:59 — REGNUM

По факту массовой гибели рыбы на реке Изяк в Благовещенском районе организована проверка природоохранной прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве республики.

«По предварительным данным, в результате внештатной ситуации с территории АО «Полиэф» в ручей, впадающий в реку Изяк, попали стоки от производственной деятельности», — отметили в ведомстве. В настоящее время предприятие прекратило слив загрязняющих веществ в водные объекты.

В свою очередь специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят дополнительные исследования качества воды на уфимских водозаборах и параллельно оценивают безопасность водных объектов в Благовещенском районе.

ИА REGNUM напоминает, о гибели рыбы в реке Изяк стало известно 27 мюля. Специалисты Росрыболовства зафиксировали гибель 559 особей рыбы нескольких видов. Уже тогда в качестве предварительной причины происшествия указывали выброс с местного зимзавода. Ситуацию даже прокомментировал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он заверил, что предприятие, допустившее утечку загрязняющих веществ, ответит по закону. Также он обвинил неназванных чиновников в замалчивании ситуации.

«Вместо того, чтобы сразу сообщить жителям, что именно случилось, — молчание. Но люди ведь понимают, что рыба просто так вверх пузом всплывать не будет», — констатировал Хабиров и добавил, что скрывавшие положение дел должностные лица также будут привлечены к ответственности.