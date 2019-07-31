Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:56 — REGNUM

Ямальский город Ноябрьск с 5 августа 2019 года останется без горячей воды и газа. Данные меры необходимы для подготовки города к отопительному сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Исполнительный директор предприятия «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Ольхов сообщил на совещании в горадминистрации, что данные меры помогут завершить ревизию оборудования на инженерных сетях и отремонтировать трубопровод на шести участках в Ноябрьске. Степень готовности городского жилого фонда к отопительному сезону на сегодня составляет от 70 до 80% в зависимости от управляющей компании.

Горячую воду и газ отключают в Ноябрьске с 5 августа. Газоснабжение будет восстановлено до 9 августа. Горячее водоснабжение отключается на две недели.