Цхинвал, , 13:55 — REGNUM

Ребята из Южной Осетии стали участниками международной смены «Мосты дружбы», которая проходит во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лагеря 31 июля, смена объединила 80 детей из 17 стран мира.

В проекте участвуют увлечённые языкознанием, историей и культурой народов мира мальчики и девочки от 11 до 16 лет из Италии, Венгрии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Ирландии, Монголии и Ливана.

Как рассказала преподаватель курсов русского языка при Российском центре науки и культуры в Цхинвале Тамара Туаева, чтобы попасть в «Орлёнок», южноосетинские ребята написали проект под названием «Для дружбы нет границ», где представили концепцию создания комитета аланской молодежи.

«Хочется отметить, что команда наших ребят серьёзно готовилась к поездке. Они исполнят для зрителей народный танец «Хонга», испекут осетинские пироги», — приводит газета «Южная Осетия» слова Туаевой.

Добавим, что в рамках проекта участники смены посещают мастер-классы профессиональных спортсменов и хореографов, участвуют в Малых Олимпийских играх и представляют самые известные фольклорные произведения своих стран на конкурсе «Сказки народов мира». Завершится программа пребывания детей в «Орлёнке» премьерой мюзикла «Твое время пришло», который ребята из разных стран готовят в течение смены.