Цхинвал, 31 июля 2019, 13:55 — REGNUM
Ребята из Южной Осетии стали участниками международной смены «Мосты дружбы», которая проходит во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лагеря 31 июля, смена объединила 80 детей из 17 стран мира.
В проекте участвуют увлечённые языкознанием, историей и культурой народов мира мальчики и девочки от 11 до 16 лет из Италии, Венгрии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Ирландии, Монголии и Ливана.
Как рассказала преподаватель курсов русского языка при Российском центре науки и культуры в Цхинвале Тамара Туаева, чтобы попасть в «Орлёнок», южноосетинские ребята написали проект под названием «Для дружбы нет границ», где представили концепцию создания комитета аланской молодежи.
«Хочется отметить, что команда наших ребят серьёзно готовилась к поездке. Они исполнят для зрителей народный танец «Хонга», испекут осетинские пироги», — приводит газета «Южная Осетия» слова Туаевой.
Добавим, что в рамках проекта участники смены посещают мастер-классы профессиональных спортсменов и хореографов, участвуют в Малых Олимпийских играх и представляют самые известные фольклорные произведения своих стран на конкурсе «Сказки народов мира». Завершится программа пребывания детей в «Орлёнке» премьерой мюзикла «Твое время пришло», который ребята из разных стран готовят в течение смены.