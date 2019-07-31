Грозный, , 13:51 — REGNUM

В Чечню на постоянное место жительства перехала племянница первого генерала-чеченца армии Иордании Ахмада Рамзи. Женщина, приезжавшая в июне 2019 года на торжественную церемонию открытия мемориальной стелы в память о ее дяде в селе Беной, пожелала прожить остаток своей жизни на родине предков.

Приняв во внимание пожелание 86-летней Рамзи-Фахрия Мухаммад Абдин, президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова распорядилась построить для соотечественницы дом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.

Дом площадью 200 кв. м был возведен за месяц в селе Новый Беной Гудермесского района. Он полностью благоустроен, оборудован мебелью и бытовой техникой. Документы и ключи на него иорданской родственнице чеченского героя передали министр труда, занятости и социального развития ЧР Усман Баширов и помощник главы ЧР Амхад Хататаев.

Напомним, после Кавказской войны в Турцию выехали около 5 тыс. семей чеченцев. Позже они расселились в Сирию, а также Иорданию, где в настоящее время проживают около 16 тыс. чеченцев. Генерал Ахмад Рамзи являетсяодним из самых известных представителей чеченцев в Иордании.

https://www.instagram.com/p/B0jYiS7F12V/