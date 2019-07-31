Москва, , 13:44 — REGNUM

К 1 сентября 2019 года в Москве откроют 12 новых школ и детских садов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, когда осматривал новую школу в столичном районе Строгино, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

«Мы за последние годы построили несколько сотен образовательных учреждений — это и детские сады, и школы. Но потребность постоянно увеличивается. В связи с новым строительством, в связи с рождением маленьких москвичей. Поэтому помимо вложений в само содержание образования необходимо строить новые здания, сооружения. В этом году мы уже ввели 14 новых зданий детских садов и школ до 1 сентября введём ещё 12», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье могут построить учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников