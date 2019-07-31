Москва, 31 июля 2019, 13:40 — REGNUM
В связи с пожарами депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил правительству РФ ввести режим межрегионального ЧС и рассмотреть вопрос над введением режима ЧС федерального характера на территории Красноярского края и Иркутской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля. По словам парламентария, соответствующее письмо направлено им в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Учитывая динамику (буквально за несколько дней площадь пожаров выросла на миллион га), угрозу жизни и здоровью людей, масштабы пожаров и распространения смога, считаю, что правительственная комиссия по ЧС должна рассмотреть вопрос об объявлении режима ЧС федерального масштаба и точно ввести ЧС межрегионального характера. Отдельно отмечу, что при ЧС федерального масштаба контроль и управление ситуацией на себя берет федеральный центр», — заявил Щапов.
В соответствии с постановлением правительства РФ
«Все условия налицо. Горят два сопредельных региона. Так что правительство, на мой взгляд, обязано как минимум ввести режим межрегиональной ЧС». — отметил Щапов.
По мнению парламентария, от ЧС федерального масштаба отделяет «простая формальность»: зона чрезвычайной ситуации в лесах должна затрагивать территории двух и более сопредельных федеральных округов, при этом на территории каждого из федеральных округов введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера.
«То есть, проблема в том, что Бурятия не граничит с Якутией и там нельзя вести ЧС межрегионального масштаба, а на территории Якутии нет режима ЧС регионального характера», — указал депутат.
В качестве аргумента он также привел колоссальный ущерб здоровью людей — «дымом затянуло половину страны».
Последний раз режим ЧС федерального масштаба при пожарах вводился в мае 2017 года, напомнил Щапов.