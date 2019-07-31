Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM

В Екатеринбурге сформировали рабочую группу по реконструкции и развитию городского парка Маяковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге (cc ) Владислав Фальшивомонетчик

Объединение создал глава города Александр Высокинский. Руководить группой стал строительный вице-мэр Алексей Бирюлин. Всего в ней задействованы 31 человек, среди них — городские чиновники, профильные специалисты, деятели культуры, строители и другие участники.

В объединение вошёл помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов; глава Свердловской детской железной дороги (находится в парке) Максим Алалыкин; руководитель Центра культуры «Урал» Илья Марков; один из лидеров «храмовых протестов», радиоведущий Александр Цариков и другие деятели.

Напомним, в марте 2019 года на общественных слушаниях в Екатеринбурге одобрили «голландский» проект реконструкции парка Маяковского. Данный вариант развития подготовили в российско-нидерландском бюро.

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