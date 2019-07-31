Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин подписал постановление о запрете покупки и аренды импортных автомобилей через систему государственных закупок. Об этом сообщили в союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Отмечается, что эта мера направлена на защиту внутреннего рынка республики. Соответствующее постановление будет действовать в течение двух лет, отметили в союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года через систему государственных закупок в Казахстане было закуплено 1537 автомобилей на сумму 9,6 млрд тенге ($25 млн по курсу на 13 мая), что на 46,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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