Ханты-Мансийск, , 13:25 — REGNUM

Жители Югры выбирают он-лайн, какой подарок для новорожденных от правительства Ханты-Мансийского округа будет лучше. Интернет-голосование продлится до полудня 1 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соответствии с концепцией Десятилетия детства в регионе каждый новорождённый в Югре, начиная с 1 января 2020 года, получит свой первый подарок.

Предлагается проголосовать на портале «Открытый регион — Югра» либо за комплект детских принадлежностей в качестве подарка, либо за мультикарту, на которую зачисляются 20 тыс. рублей.

Набор для новорождённого включает в себя кроватку, полотенце — уголок, нарядный костюм, распашонки, ползунки, шапочку, подгузники и другое. Пластиковая мультикарта «Расту в Югре» пополнится на 20 тыс. рублей при активации одним из родителей.