Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM

В Екатеринбурге уже скоро запустят тепловую карту, на которой будет показаны будущие социальные объекты для всех районов города. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский на пресс-конференции.

На карте каждый житель Екатеринбурга сможет оценить, когда в том или ином месте будут построены школы и детские сады. Сервис особенно пригодится молодым семьям, которые хотят купить новое жильё.

Карта будет размещена на официальном сайте города.

В будущем на карте хотят размещать информацию о новых парках, скверах и иных значимых для горожан объектах.

Напомним, через пять лет в Екатеринбурге может в пять раз вырасти дефицит мест в городских школах. В мэрии заявляют, что не допустить такого сценария можно только через масштабные инвестиции в 30−40 млрд рублей.

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