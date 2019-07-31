Туапсе, Краснодарский край, , 13:18 — REGNUM

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (ВДЦ) проходит международная смена «Мосты дружбы», объединившая четыре тысячи ребят из 17 стран. Среди участников есть граждане Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Чтобы попасть в лагерь, дети составили проект «Для дружбы нет границ», где предложили концепцию создания комитета аланской молодежи. Как сообщила преподаватель курсов русского языка при Российском центре науки и культуры в Цхинвале Тамара Туаева, команда из Южной Осетии прошла серьезную подготовку перед поездкой. В рамках знакомства с историей и культурой народов мира представители Южной Осетии исполнят для зрителей народный танец «Хонга», испекут осетинские пироги, познакомят присутствующих с нартским эпосом, покажут национальную одежду.

Цель международного лагеря — знакомство молодёжи с разными культурами, творческое взаимодействие ребят. Во время смены участникам предстоит посетить множество мастер-классов, построить 5 мостов, объединяющих всех людей на планете: Экология, Спорт, Волонтерство, Диалог культур и Творчество. В конце смены состоится премьера мюзикла, который поставят сами «орлята».