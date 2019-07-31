Челябинск, , 13:17 — REGNUM

В Челябинской области одной из основных проблем являются разбитые дороги. Так считает врио губернатора Алексей Текслер.

Иван Шишкин. Дорога. 1890-е

Чиновник отмечает, что среди прочего граждане обращаются к нему и с этой проблемой. Данную тему он назвал криком души. Дороги разбиты как в населённых пунктах, так и между поселениями. При этом даже отменён пассажирский транспорт.

«Объём работы здесь предстоит огромный», — констатировал чиновник. И пообещал, что в таких направлениях, как инфраструктура, дороги и благоустройство, для улучшения ситуации будут приняты беспрецедентные меры.

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