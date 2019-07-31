Москва, , 13:15 — REGNUM

Долгожданное летнее тепло в Центральную Россию придет в конце следующей недели, сообщили 31 июля в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, главную роль в потеплении должен сыграть южноевропейский антициклон, который сейчас только зарождается. Он принесет тепло и свежий воздух средиземноморского происхождения, но только к концу следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком похолодании в российских регионах синоптики предупредили еще несколько дней назад. В Москве зной (на выходных отметка термометра была близка к +30) сменился аномальным холодом.

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