Москва, , 13:10 — REGNUM

На сегодняшний день, 31 июля, на территории России на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 321 лесной пожар. Об этом на основании данных региональных диспетчерских служб лесного хозяйства сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

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Уточняется, что площадь, которую уже прошёл огонь, достигла почти 2,9 млн га. Работы по тушению этих возгораний прекращены «на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», однако пожары находятся под постоянным контролем.

Так, больше всего территории пожарами охвачено в Якутии. Здесь лес горит на площади свыше 1,144 млн га. На сегодняшний день в республике действует 115 пожаров. В Красноярском крае зафиксировано 62 пожара на площади более 1 млн га. На третьем месте по количеству возгораний — Иркутская область. Здесь полыхают 76 пожаров на площади 628 977 га.

Ещё свыше 41 тыс. га горит в Бурятии, почти 17,7 тыс. га — в Забайкальском крае, около 7,5 тыс. га — в Хабаровском крае, и три пожара на площади 390 га действуют в Амурской области.

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«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики», — отмечено в сообщении.

Добавим, что на сегодняшний день режим ЧС из-за сильных лесных пожаров введён в четырёх субъектах России. Он действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор красноярской экологической организации «Плотина», член Общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края Александр Колотов заявил, что неутихающие лесные пожары в Сибири — это настоящее бедствие, причём не регионального, а национального масштаба.

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