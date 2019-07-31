Чита, , 13:10 — REGNUM

Читу накрыл смог. Горожане предполагают, что запах гари пришёл из Бурятии или Иркутской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Как пишет «Байкал 24», смог смешался с туманом и висит над городом.

Изданию ZAB.RU в пресс-службе Минприроды Забайкалья уточнили, что до Читы дошёл дым от лесных пожаров в соседних регионах.

Отметим, что, по данным федерального агентства лесного хозяйства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России. Режим ЧС введен в четырёх субъектах страны: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух муниципальных районах Бурятии, в одном муниципальном районе Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро сегодня, 31 июля, только в Красноярском крае зарегистрировано более 100 лесных пожаров на общей площади 1,06 млн га.