Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:21 — REGNUM

Губернатор области Дар-эс-Салам Пол Маконда запретил жителям Танзании выходить на улицы экономической столицы страны «грязными», передает газета Nipashe.

Маконда заявил об этом в понедельник, 29 июля, за девять дней до того, как Танзания станет принимающей стороной саммита Сообщества развития юга Африки (САДК), который посетят представители 16 стран региона. На открытии кампании по наведению чистоты в международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере Маконда отметил, что жителям Дар-эс-Салама необходимо заранее подготовиться к мероприятию и следить за своим внешним видом, в противном случае они будут задержаны службами безопасности.

«Не нужно нас позорить, если вы привыкли появляться в городе грязными, в грязной одежде, оставайтесь дома до конца месяца», — заявил губернатор.

«Мы требуем не только чистоты окружающей среды, но и чистоты наших граждан, у многих людей здесь есть вши», — добавил он.

Маконда также заявил, что каждый, кто выбрасывает мусор из окон личного или общественного транспорта, будет высажен и оштрафован. Губернатор добавил, что к 5 августа Дар-эс-Салам должен быть чистым и готовым к приему гостей, а также призвал другие области страны последовать этому примеру.

Заявление Маконды вызвало бурную реакцию в социальных сетях, сообщает издание.