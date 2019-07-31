Воронеж, 31 июля 2019, 13:04 — REGNUM
Учебная практика студентов исторического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ) прошла в Дивногорской археологической экспедиции, на месте гибели диких лошадей в древности. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба вуза.
Самая многочисленная группа под руководством доцента кафедры археологии и истории древнего мира Елены Захаровой работала на уникальном археологическом объекте Дивногорье 9. В настоящее время это самый поздний из верхнепалеолитических памятников на Среднем Дону, он появился 14−13 тыс. лет назад и примерно на 5 тыс. лет моложе известных костёнковских стоянок.
Отмечается, что во время практики студенты освоили методы ведения раскопочных работ, во время вечерних лекционных занятий получили новые теоретические знания. Сотрудники музея-заповедника организовали для ребят обширную экскурсионную программу. Помимо археологических навыков и умений практика дала возможность познакомиться с экспедиционным бытом — проверить себя на прочность при минимуме комфорта.
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