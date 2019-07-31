Воронеж, , 13:04 — REGNUM

Учебная практика студентов исторического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ) прошла в Дивногорской археологической экспедиции, на месте гибели диких лошадей в древности. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба вуза.

Самая многочисленная группа под руководством доцента кафедры археологии и истории древнего мира Елены Захаровой работала на уникальном археологическом объекте Дивногорье 9. В настоящее время это самый поздний из верхнепалеолитических памятников на Среднем Дону, он появился 14−13 тыс. лет назад и примерно на 5 тыс. лет моложе известных костёнковских стоянок.

Доцент кафедры археологии и истории древнего мира Елена Захарова «Работая на этом объекте, мы погружаемся во времена вселенской катастрофы — послеледниковье, когда размеренный быт охотников на мамонтов должен был уступить место беспрерывной борьбе за выживание в изменившихся условиях. Но это в глобальном масштабе. Что же касается нашего памятника, то это уже известное в мировой археологии место гибели диких лошадей (раскопано более 100 особей), рядом с которым находились люди. Следы их пребывания маркируют древние кремневые орудия и отщепы, коллекция которых к настоящему времени перевалила за 10 000 экземпляров».

Отмечается, что во время практики студенты освоили методы ведения раскопочных работ, во время вечерних лекционных занятий получили новые теоретические знания. Сотрудники музея-заповедника организовали для ребят обширную экскурсионную программу. Помимо археологических навыков и умений практика дала возможность познакомиться с экспедиционным бытом — проверить себя на прочность при минимуме комфорта.

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